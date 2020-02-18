شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليتحرك فوق 51.80، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح اليوم ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 54.60 على المدى القريب.

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