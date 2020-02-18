شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي ليتجاوز حاجز 1600.00 دولار ويقترب من هدفنا المنتظر عند 1611.20، ليدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1625.00 كهدف رئيسي تالي، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1575.90 والثبات دونه.

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