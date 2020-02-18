شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام معظم العملات الرئيسية عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي الذي شمل مناقشات سلبية.



وخلال فاعليات اجتمااع السياسة النقدية، تحدث مسؤولو البنك المركزي الأسترالي عن عدم يقين بشأن الاقتصادين العالمي والمحلي فضلا عن تداعيات فيروس "كورونا".



وأضاف أعضاء البنك المركزي أن هناك مخاوف في الأسواق العالمية من تأثر الأسواق العالمية بالفيروس التاجي القاتل في الصين مع انتقاله إلى دول أخرى.

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ورغم تأكيد الحكومة الصينية على تباطؤ وتيرة الإصابات بالفيروس، إلا أن "كورونا" حسد ما يقرب من 1900 حالة وفاة بالإضافة إلى إصابة أكثر من 72 ألفاً آخرين.



وتسابق العديد من الشركات الزمن لتخفيف حدة آثار "كورونا" حيث تحدث مسؤولون عن تضرر نتائج الأعمال الفصلية في الربع السنوي الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6688، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6716 وأقل سعر عند 0.6673.