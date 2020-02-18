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هيئة الغذاء ترفض 67 ألف طن أغذية مستوردة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنافذ الحدودية 67 ألف طن من الأغذية المستوردة المخالفة خلال عام 2019 قبل دخولها إلى المملكة .

وبحسب إحصائية للهيئة، أذن مفتشو الهيئة في المنافذ الحدودية بفسح أكثر من 11 مليون طن ورفضوا الإذن بفسح نحو 67 ألف طن خلال العام الماضي.

وتمثلت أسباب رفض فسح بعض المنتجات الغذائية في كونها مخالفة لمتطلبات النقل والاشتراطات والوثائق ومن ذلك الاستيراد من منشآت غير معتمدة أو من دولة على بعض منتجاتها حظر موقت، إضافة إلى النقل داخل حاويات غير مجهزة للنقل المبرد أو المجمد، أو التغير في الخواص الطبيعية للمادة الغذائية نتيجة ارتفاع الرطوبة.

وشملت أسباب الرفض أيضا مخالفة بعض المنتجات للائحة بطاقة المواد الغذائية، ومن أهمها عدم وجود ملصق وبيانات باللغة العربية على البطاقة، وعدم مطابقة البطاقة الغذائية للمنتج. كما تبين أن بعض المنتجات متجاوزة للحد المسموح به من بقايا المبيدات، وأخرى تحتوي ألوانا غير مسموح بها.

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وتعتمد الهيئة على نظام رقابة متطور، أسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية،خصوصا مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا تفسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، مما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة يؤدي دورا مهما في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضا .

ويخول «نظام الغذاء» الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.

ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية ويتأكدون من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، ويتم الشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.

ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها إلى أسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.

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