الغرف السعودية ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات تبحثان تعزيز تنافسية بيئة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عقد مجلس الغرف السعودية اللقاء الأول لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات برئاسة الأمين العام المكلف لمجلس الغرف حسين العبدالقادر، ورئيس مجلس إدارة المجموعة رامي زكي، وبحضور الرؤساء التنفيذيين للمجموعة، وبحث الجانبان التعاون المشترك لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

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وقال العبدالقادر إن المجلس يعمل على خلق قنوات للتواصل الفعال بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في المجالات الاستثمارية والأنشطة التجارية، من خلال تبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات العالمية، منوها إلى أن اللقاء بالمجموعة للاطلاع على دورها الاقتصادي والاجتماعي في تطوير المعرفة الاقتصادية وتحفيز القطاعات الصناعية والتجارية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة للمجموعة إلى التعاون الذي تم مؤخرا مع اللجان الوطنية في تنفيذ دراسة للأثر الاقتصادي لبعض اللوائح على بيئة الأعمال، مؤكدا أن تكامل الجهود للقطاعين الحكومي والخاص يحقق المصلحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكر أن اللقاء يهدف لبحث فرص التعاون المشترك بين المجلس ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، ودعم جهود المجلس وأنشطته، واستثمار الخبرات وتنوع القطاعات التي تمثلها المجموعة، وذلك ضمن الدور المميز لمجلس الغرف السعودية ومكانته الهامة كمظلة للقطاع الخاص في المملكة.مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات مجموعة عمل غير ربحية تضم قرابة 50 من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في المنطقة، وتمثل نطاقا واسعا من القطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والمنتجات الغذائية والمشروبات والسيارات وملحقاتها والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة.