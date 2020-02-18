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50 ألف زيارة رقابية تظهر التزام 91% بأنظمة العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال يناير في جميع مناطق المملكة، أظهرت نسبة انضباط عام لسوق العمل بلغت 91%، ورصدت مخالفات بنسبة 9% من إجمالي الزيارات، وذلك بحسب تقرير الوزارة الشهري المتضمن مجموعة من الإحصاءات عن عدد مستوى الالتزام بأحكام نظام العمل في المنشآت، التي يتم زيارتها وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة في حملات التفتيش الميداني التي ينفذها المفتشون والمفتشات من منسوبي الوزارة.

وأوضح التقرير أن الوزارة غطت في جولاتها عددا من الأنشطة والمهن في المناطق كافة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.

وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات الكترونيا، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.

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يذكر أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق (معا للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911 أو فروع الوزارة.

جولات وزارة العمل خلال يناير

91 % نسبة انضباط السوق

9 % نسبة مخالفات بالسوق

50 ألف زيارة تفتيشية