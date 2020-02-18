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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
فيما أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المملكة، من خلال الوثيقة التي نشرتها على موقعها الرسمي، حددت العاشر من مايو المقبل آخر موعد لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص.
وتطرقت الوثيقة إلى الموضوعات المتعلقة حول الترخيص بعد أن بوبتها عبر مجموعة من النقاط والمحاور، ومن أبرزها ما يتعلق بأحوال الاتحاد والشركاء، وما يتصل بمقدم الخدمة صاحب البنية التحتية «المضيف» والمقابلات المالية، مبينة كل ما يتعلق بالتراخيص والأنظمة والبنية التحتية والآليات المتبعة في الترقيم، وفي تقديم الخدمات الافتراضية وغيرها.
وأشارت الهيئة إلى إتاحة تقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه 10 مايو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 مايو آخر موعد للمنافسة على ترخيص تقديم خدمات مشغلي «MVNO» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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