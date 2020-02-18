استقرار صادرات النفط السعودية عند 7.37 ملايين برميل رغم تراجع الإنتاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استقرت صادرات الخام السعودية في ديسمبر الماضي عند 7.37 ملايين برميل يوميا دون تغير عن نوفمبر السابق، رغم تراجع الإنتاج.

وبحسب إحصائية مبادرة البيانات المشتركة والمنشورة على موقعها الالكتروني،أمس، أنتجت المملكة 9.59 ملايين برميل يوميا في ديسمبر، انخفاضا من 9.89 ملايين برميل يوميا في نوفمبر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر على خفض إمدادات الخام 1.7 مليون برميل يوميا، وتعهدت المملكة بخفض إنتاجها بأكثر من حصتها لتصل التخفيضات الفعلية إلى 2.1 مليون برميل يوميا.

وأظهرت الإحصائية أن مخزونات الخام السعودية تراجعت 11.8 مليون برميل في ديسمبر، رغم استقرار الشحنات، حيث تراجعت مخزونات المملكة إلى 155.19 مليون برميل في ديسمبر من 167.01 مليون برميل في نوفمبر.

وأشارت البيانات إلى أن المصافي المحلية عالجت 2.23 مليون برميل يوميا في ديسمبر مقارنة مع 2.21 مليون برميل يوميا في نوفمبر، ونزلت صادرات منتجات النفط المكررة في ديسمبر إلى 1.05 مليون برميل يوميا من 1.17 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأفادت الإحصائية بأن المملكة استخدمت 374 ألف برميل يوميا من النفط الخام لتوليد الكهرباء في ديسمبر، ارتفاعا من 342 ألف برميل يوميا في الشهر السابق، بينما بلغ الطلب المحلي على منتجات النفط في ديسمبر 2.043 مليون برميل يوميا، بانخفاض طفيف من 2.102 مليون برميل في نوفمبر .

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في أوبك أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الالكتروني.

ويعود الانخفاض في المخزونات إلى سحب السعودية من احتياطيها النفطي الضخم بعد هجوم على منشأتي نفط في سبتمبر أدى لخفض الإنتاج موقتا إلى النصف. وعقب الهجوم استطاعت المملكة الحفاظ على الإمدادات المتجهة للعملاء ويرجع ذلك جزئيا للسحب من المخزونات، كما تمكنت من استعادة طاقة الإنتاج سريعا.

وينتهي اتفاق خفض الإنتاج الحالي لدول أوبك والمنتجين من خارجها في مارس وتقود السعودية محادثات مع أوبك وحلفائها بقيادة روسيا لتعميق تخفيضات الإنتاج وتمديد الاتفاق الحالي خشية أن يؤثر فيروس كورونا الجديد في الصين على الطلب.

الصادرات :

ديسمبر 7.373 ملايين برميل يوميا

نوفمبر 7.373 ملايين برميل يوميا

المخزونات

ديسمبر 155.199 مليون برميل

نوفمبر 167.013 مليون برميل

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تكرير المصافي المحلية:

ديسمبر 2.228 مليون برميل يوميا

نوفمبر 2.211 مليون برميل يوميا

صادرات المنتجات المكررة:

ديسمبر 1.052 مليون برميل يوميا

نوفمبر 1.173 مليون برميل يوميا

الاستهلاك داخل المملكة:

1- توليد الكهرباء

ديسمبر 374 ألف برميل يوميا

نوفمبر 342 ألف برميل يوميا

2- الطلب المحلي

ديسمبر 2.043 مليون برميل يوميا

نوفمبر 2.102 مليون برميل يوميا.

الإنتاج

ديسمبر 9.594 ملايين برميل يوميا

نوفمبر 9.890 ملايين برميل يوميا