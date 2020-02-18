شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تأسيس براند لتصدير قمصان مصرية بسعر 600 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن إجراء الوزارة تأهيل وتطوير لمصانعها الثلاثة المنتجة للملابس الجاهزة، لاختيار أفضلها لإنشاء ماركة "براند" لتصدير ملابس منتجة من القطن المصرى للخارج، سنبدأها بقميص يصل سعره إلى 600 دولار، ثم بعد ذلك تصدير وبريات وملايات وملابس داخلية مصنعة من القطن المصرى، والذى يرتفع الطلب عليه، مضيفا أنه سيتم التعاقد مع شريك لتسويق وتصدير القمصان خارجياً، مع توجيه القطن قصير التيلة للملابس المنتجة للسوق المحلى.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء.

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وقال "توفيق"، رداً على مطالب شركة مصر للألومنيوم تخفيض أسعار الكهرباء بعد تحقيقها خسائر خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2019/2020، إن القرار متروك لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بعد مطالبة الوزارة بالحصول على القرار بأسعار التكلفة لتخفيض تكلفة إنتاج الألومنيوم، نظراً لتدنى سعره عالمياً، وتوقعات استمرار تلك الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبشأن تطوير فنادق أخرى مع القطاع الخاص، أكد "توفيق"، أن الوزارة عرضت على الصندوق السيادى أرض مساحتها 21 ألف متر مربع للشراكة، مشيرا إلى تجربة الوزارة في طرح فنادق للتطوير والإدارة منها 3 فنادق تم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص بمستوى أقل من 5 نجوم خلال العام الماضى.