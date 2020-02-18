شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"موبايلي": نتائجنا بالربع الرابع شملت رسوما غير متكررة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، إن نتائج الشركة في الربع الأخير شملت رسوما غير متكررة بلغت 30 مليون ريال.
وأضاف البدران، أن هناك تسجيل رسوم إدارية يبلغ 113 مليون ريال، ناتج عن اتفاقية بين "موبايلي" وشركة اتصالات الإماراتية، تنتهي في نهاية 2021، بحسب قناة "العربية".
وأوضح أن جزءاً من هذه الرسوم ثابتا، والآخر متغير مرتبط بنتائج الشركة وأرباحها، والدعم التقني الناتج عن هذه الاتفاقية ساهم في تقليل كثير من التكاليف المالية والتشغيلية.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية إعادة تمويل جديدة ستمكن الشركة من تخفيض تكلفة التمويل للأعمال القادمة تقارب 50% من التكلفة، وهذا سيساهم في خفض التكلفة التمويلية السابقة.
وبلغت خسائر شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بنهاية الربع الرابع من العام الماضي نحو 125 مليون ريال بعد أن سجلت أرباحا بقيمة 80 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الأسبق.
وحققت "موبايلي" صافي ربح بلغ 31 مليون ريال خلال عام 2019، مقارنة مع صافي خسارة قدرها 123 مليون ريال للعام المالي 2018 وذلك بدعم نمو الإيرادات ومبيعات قطاع الأعمال وزيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.
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