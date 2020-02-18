شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك التصدير والاستيراد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تنظيم بنك التصدير والاستيراد.

ووفقا لما أوردته وكالة "الأنباء السعودية" جاء ذلك بعد الاطلاع على توصيتين معدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، قد أعلن أمس اعتزام الوزارة إطلاق "بنك الصادرات" بالأيام المقبلة ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية.

ويوفر البنك العديد من المنتجات التمويلية لخدمة المصدرين والمشترين الدوليين تمكيناً وسعياً للانفتاح على الأسواق العالمية.