شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "عقار للاستثمارات" تتضاعف أكثر من 5 مرات بالربع الرابع وإدارتها تُوصي بتوزيعات نقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة عقار للاستثمارات العقارية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 544.6% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، إنها حققت صافي أرباح- لحاملي أسهم الشركة الأم- بقيمة 1.125 مليون دينار، مُقابل صافي أرباح بلغ 174.7 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتأثرت أرباح الربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي إلى الأرباح المُحققة من بيع عقار استثماري، وكذلك أرباح من الاستحواذ على شركة زميلة.

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وحققت الشركة خلال الربع الأخير من العام 2019 أرباحاً تشغيلية قدرها 1.3 مليون دينار، مقابل مبلغ 177.1 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.5 مليون دينار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.2 مليون دينار خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 فلوس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.409 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.039 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.