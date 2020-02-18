شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة المعرفة" تُوقع مذكرة تفاهم مع "أويو أورافال التكنولوجيا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيعها، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة اويو اورافال التكنولوجيا.

وأفادت مدينة المعرفة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الطرفين يقومان بموجب الاتفاقية بالتمهيد للاتفاق النهائي حول إدارة وتشغيل 1500 غرفة فندقية وضمها للعلامة التجارية أويو كمرحلة أولى للعمل بين الطرفين ضمن مشروع جادة العالم الإسلامي بمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة.

وأشارت الشركة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة بالاتفاقية، علماً بأنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي لتوقيع مذكرة التفاهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع جادة العالم الإسلامي الذي يجري استكمال الدراسات الخاصة بتطويره يشتمل على فنادق ومحلات تجارية وساحات مقسمة إلى مناطق تشمل كل منطقة ساحات خارجية مفتوحة للمشاة ومناطق للتسوق، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية الاقتصادية لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج مع كافة الخدمات المساندة.

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ويلبي تصميم المشروع الثقافات المتعددة للعالم الإسلامي والرمز إليها من خلال المعالجات المعمارية والعمرانية.

ويعتبر من أهم مزايا المشروع موقعه الاستراتيجي المجاور لمحطة قطار الحرمين السريع.

يُذكر أن مدينة المعرفة حققت صافي خسائر بلغ 5.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 12.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات من الوحدات المباعة وانخفاض المصروفات وإعادة تقييم الاصول.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بلغت 19.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 34.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.