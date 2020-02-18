شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت وسط توقعات إيجابية – تحليل – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مايكروسوفت (MSFT) ببداية تداولاته اليومية، محققاً مكاسب في تعاملاته المبكرة بنسبة بلغت 0.80% ليستقر عند سعر 186.72 دولار، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة طبيعية لسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 182.50، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 190.65 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد