شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) ببداية تداولاته لهذا اليوم، مسجلاً خسائر طفيفة حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة -0.10% ليستقر عند سعر 216.87 دولار، ويأتي تراجع السهم في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى مستوى 215.58، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 200.97.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد