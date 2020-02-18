شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط قليلاً سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مسجلاً خسائر يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة -0.48% ليستقر عند سعر 179.95 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 178.33، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 183.98.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد