إكسون موبيل يقترب من دعمه الحالي – تحليل – 18-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إكسون موبيل (XOM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.79% ليستقر عند سعر 60.11 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية من جديد. Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 59.55 استعداداً لكسره، وذلك طيلة ثبات المقاومة 62.95. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

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