شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر بتداولاته اليومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.38% ليستقر عند سعر 139.07 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 140.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المهم 145.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه