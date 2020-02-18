شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في مستهل التعاملات مع تقييم المستثمرين لانتشار الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الثلاثاء مع متابعة المستثمرين لتداعيات انتشار الفيروس الصيني وتأثيره على الاقتصادات وأعمال الشركات.



وكانت شركة "آبل" قد أعلنت أمس في بيان رسمي أنها تتوقع عدم بلوغ هدفها للإيرادات الفصلية في الربع السنوي الأول من العام الجاري بسبب تأثير فيروس "كورونا".

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وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى أكثر من 1880 حالة بينما أصيب ما يقرب من 72 ألف شخص آخرين.



ورغم هذا العدد الضخم من الإصابات، إلا ان المسؤولين الصينيين شددوا على بطء وتيرة انتشار الفيروس في البلاد كما ذكر مصادر أن بكين تختبر أدوية جديدة لعلاجه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 29296 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 9726 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 3371 نقطة.