شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تستقر لكنها تميل نحو التراجع بسبب تحذيرات "آبل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لكنها تميل نحو التراجع في ظل القلق من تأثير فيروس "كورونا" على الأنشطة الصناعية للشركات العالمية.



هذا، وكانت "آبل" قد أعلنت أمس في بيان أنها تتوقع تضرر نتائج أعمالها وعدم بلوغ مستهدف إيراداتها الفصلية خلال الربع السنوي المنتهي بنهاية مارس/آذار، وذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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وعلاوة على ذلك، أوضحت "آبل" بأن أنشطتها تعود تدريجيا، لكن وتيرة العمل وإنتاجية الموظفين وإقبال المستهلكين على متاجرها لا يزال ضعيفاً.



ومن الجدير بالذكر أن الصين أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" إلى نحو 1900 شخص مع إصابة سبعين ألفاً آخرين، وذلك رغم تأكيد مسؤولين على بطء وتيرة الإصابات وانتشار الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 2.60 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.63 دولار بينما بلغ أقل سعر عند 2.60 دولار.