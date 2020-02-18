شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب «نوبل» في الاقتصاد :اليونان أمامه فرص كبيرة في النمو والان نبدء بالتفاصيل

قال السير كريستوفر بيساريدس الحائز على جائزة نوبل إن اقتصاد اليونان أمامه فرص كبيرة للنمو، لكنه أكد الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات وبنية تحتية جديدة وإرادة سياسية قوية.

وبيساريدس، وهو بريطاني من أصل قبرصي تقاسم جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2010 مع اثنين آخرين، متخصص في اقتصادات البطالة وسياسات النمو والإصلاح الهيكلي.

ووقع اختيار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على بيساريدس ليرأس لجنة مكلفة بصوغ استراتيجية طويلة الأجل للنمو في البلاد، انبثقت عن ثالث إنقاذ مالي دولي لليونان في 2018 بعد أن عانت أزمة ديون استمرت عشر سنوات.