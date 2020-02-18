(انفوجراف).. مصر تتصدر قائمة معدلات النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط.. والاقتصاد المصري يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية

كتب: ضياء السقا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جراف، يبرز تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامى 2018 و2019.

ويأتي ذلك استمرارا للمؤشرات والنتائج الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى، والذى يمضى بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو.

ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصري على كافة معدلات نمو اقتصادات المنطقة لأعوام 2020 و2021 و 2022.

وكشف الفيديو جراف، عن احتلال مصر المرتبة الـ 12 خلال عامي 2011، و2012، في حين احتلت المرتبة الـ 8 خلال عام 2013، وذلك على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط.

ووفقاً لما أبرزه الفيديو جراف، فقد احتلت مصر المرتبة الـ 9 خلال عام 2014، فضلاً عن احتلالها المرتبة الـ 4 خلال عامي 2015، و2016، كما احتلت المرتبة الـ 2 عام 2017.

ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى خلال عامي 2018، و2019 متصدراً بذلك معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط.

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وأظهر الفيديو جراف، أنه من المتوقع أن تستمر مصر أيضاً في تصدر معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط وذلك على مدار أعوام 2020، و2021، و2022.

الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية

من ناحية أخرى، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي، يؤكد حفاظ الاقتصاد المصري على استقراره رغم التوترات الدولية، كما أوضح التقرير نجاح مصر في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وخفض "الدين العام، العجز المالي، معدل البطالة، عجز الحساب الجاري" خلال عام 2019.