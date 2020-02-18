شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إنشاء أول جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معرض التعليم الدولى "إيديوجيت 2020" فى نسخته السادسة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد كبير من طلاب المدارس.

وفى كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الإقبال الشديد على الملتقى يعكس الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القيام بتحول رقمي للجامعات الحكومية لتصبح لديها بنية معلوماتية، مشيرًا إلى البدء بكليات القطاع الصحى ثم تعميم التحول الرقمى ليشمل جميع الجامعات والكليات، للحصول على "حرم جامعى ذكي" يقدم كافة الخدمات للطلاب.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات الجديدة التى تنفذها الوزارة حاليا (العلمين، سلمان، الجلالة، المنصورة الجديدة) يتم بنائها على أن تصبح جامعات ذكية، مؤكدا أنه يتم تدريب وتأهيل القيادات والعاملين بشكل علمى، لكى يكونوا قادرين على إدارة المؤسسات التعليمية الذكية.

وأعرب الوزير عن سعادته بتقدم تصنيف الجامعات المصرية الحكومية فى التصنيفات الدولية، مشيرا إلى تواجد 22 جامعة حكومية حاليا بدلا من 3 جامعات في السنوات السابقة.

وحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التحدث مع طلاب المدارس المشاركين في المعرض، مطالباً بضرورة معرفة مختلف البرامج التي تقدمها الجامعات لاختيار الأنسب لهم من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، والاجتهاد في التعلم واكتساب المعرفة والمعلومات من مصادرها المختلفة واستغلال التكنولوجيا بشكل إيجابي في اكتساب عدة مهارات ومعلومات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن تطورات الثورة الصناعية الرابعة ستفرض تغييرات على مطالب سوق العمل من حيث اختفاء فرص وانحسار مهارات كانت مطلوبة وظهور الحاجة إلى مهارات جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع عناصر المجتمع، مشيرا إلى ضرورة منح الطلاب فرص للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، مؤكدا على وجود تعاون مشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمى، فى عدة مشروعات مشتركة، تهدف إلى الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الصناعي في مختلف المجالات حيث تم إنشاء مركز للبحوث التطبيقية يتم من خلاله التعاون مع أساتذة الجامعات المتخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تم البدء فى إقامة العديد من المشروعات في مجالات الصحة والزراعة والتعليم والاقتصاد الكلي، وكذلك التعاون في إنشاء 6 مراكز للتدريب فى جامعات إقليمية بهدف إعداد جيل مدرب قادر على المنافسة في سوق العمل.

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وأضاف د. عمرو طلعت أنه يتم حاليا إعداد منظومة رقمية للامتحانات بكليات القطاع الطبى، مشيرًا إلى إنشاء أول جامعة فى الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بها مع نهاية العام الحالى.

وأشار جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، إلى أن مؤتمر التعليم الدولي السادس، يمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية حول التعليم، مشيرا إلى أن التعليم يعد تحديا كبيرا بدول العالم، وثروة من ثروات الأمم، لافتًا إلى أن مصر قبلة للطلاب الإماراتين، وأن الإمارات تقوم باستقطاب أعرق الجامعات العالمية كالسوربون ونيويورك والشراكة معها، وكذلك معاهد متخصصة، مثل معهد مصدر وهو المتخصص في الطاقة المتجدة، وتخصصات أخرى تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار سفير الإمارات، إلى أن معرض إكسبو 2020، الذي يقام في شهر أكتوبر المقبل، يشارك في المؤتمر الدولي السادس للتعليم، يعطي أهمية كبيرة للمؤتمر، حيث يمثل أول معرض عالمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يزور المعرض نحو 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر، منهم 70% من خارج الإمارات ليصبح المؤتمر أكثر شمولية وتقديم عروض في الهندسة المعمارية والفن والثقافة والتصميم والتكنولوجيا.

ونوه الدكتور علي شمس الدين رئيس معرض "ايديو جيت"، إلى أن الملتقى والمعرض يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية"، مشيرا إلى مشاركة العديد من الجامعات لعرض برامجها الدراسية، بالإضافة إلى شركات تكنولوجية لعرض برامجها في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، مؤكدا على نجاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنظيم ورش عمل وأكثر من ملتقى للتعليم، خلال الفترة الماضية.

وعلى هامش المعرض، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار أجنحة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والعربية والاجنبية المتواجدة في المعرض، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل تلك المؤسسات التعليمية، وموجها بضرورة قيامهم بعرض برامجهم الدراسية بشكل مبسط للطلاب؛ لمساعدتهم في اختيار الكلية والجامعة بشكل مناسب.

جدير بالذكر أن معرض "إيديوجيت 2020"، يضم مختلف الجامعات والمنح والتدريب في مصر، وكذا عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر وممثلين عن الجامعات العربية والأجنبية، كما يضم شركات ومؤسسات تعليمية من 192 دولة لعرض الإنجازات والإبداعات والابتكارات في جميع مناحي الحياة.