شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ مستويات الثقة بالاقتصاد الأوروبي يفوق التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر شباط/فبراير بمستوى 10.4 نقطة ،أسوأ من التوقعات مستوي 21.3 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 25.6 نقطة ، هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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