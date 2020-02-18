شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبلغ ذروة 4 أشهر استنادا على نشاط طلب أفضل استثمار بديل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، استنادا على نشاط طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بسبب تصاعد مخاوف التداعيات المالية لانتشار فيروس كورونا فى الصين ،عقب تحذير شركة أبل بشأن الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 99.28 نقطة الأعلى منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.19 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.14 نقطة.

فقد مؤشر الدولار يوم الاثنين أقل من 0.1% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وفى ظل غياب الأسواق الأمريكية لقضاء عطلة عيد الرؤساء فى الولايات المتحدة.

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حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة.

خفضت شركة أبل عملاق التكنولوجيا العالمي توقعات الإيرادات خلال الربع الأول 2020 ، وأعاذت ذلك إلى الاضطرابات فى الصين بسبب فيروس كورونا ،وضعف الطلب من السوق الصيني.

الأمر الذي صعد المخاوف حيال التداعيات المالية لانتشار فيروس كورونا ،وتأثيره المتوقع بانخفاض حجم الأعمال والإيرادات لكبري الشركات العالمية ،وهو ما يدفع المستثمرين تركيزا على شراء أفضل أصول الاستثمار البديل.

وحقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بحوالي 2% منذ مطلع تعاملات شباط /فبراير الجاري ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق بعد تفشي وباء كورونا ،وبعد تراجع معظم مؤشرات الاقتصادات العالمية الكبرى.