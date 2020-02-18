شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف التداعيات المالية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفضل نشاط طلب المعدن كملاذ آمن ، بفعل تصاعد مخاوف التداعيات المالية لانتشار فيروس كورونا فى الصين ، خاصة بعد تحذير شركة أبل بشأن الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,589.32$ الأعلى منذ 3 شباط/فبراير الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,584.47$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,582.38$.

فقدت المعدن الثمين "الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية بعد إجراءات تحفيزية فى الصين.

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خفضت شركة أبل الأمريكية " عملاق صناعة الهواتف المحمولة" توقعات الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري ،وأعاذت ذلك إلى الاضطرابات فى الصين بسبب فيروس كورونا ،وضعف الطلب من السوق الصيني.

الأمر الذي صعد المخاوف حيال التداعيات المالية لانتشار فيروس كورونا ،وتأثيره المتوقع بانخفاض حجم الأعمال والإيرادات لكبري الشركات العالمية ،وهو ما يدفع المستثمرين للعزوف عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 923.99 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.