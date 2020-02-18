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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل طلب الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل نشاط الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل عزوف الناس عن المخاطرة ، بعد تحذيرات شركة أبل الأمريكية حيال الأرباح بسبب تفشي فيروس كورونا فى الصين.
ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.7% إلى مستوي 17.91$ الأعلى منذ 3 شباط/فبراير الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 17.78$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.78$.
حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم آمال الطلب فى الصين ، بعدما أعلن البنك المركزي الصيني عن إجراءات تحفيزية لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.
خفضت شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية توقعات الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام ، وأعاذت ذلك إلى الاضطرابات فى الصين بسبب فيروس كورونا ،وضعف الطلب من السوق الصيني.
الأمر الذي صعد المخاوف حيال التداعيات المالية لانتشار فيروس كورونا ،وتأثيره المتوقع بانخفاض حجم الأعمال والإيرادات لكبري الشركات العالمية ،وهو ما يدفع المستثمرين للعزوف عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة.
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