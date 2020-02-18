"تيك توك" تؤكد إلتزامها بسلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد "تيك توك" على التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية، وذلك وفقًا لمعايير السلامة والارشادات التي حددتها المنصة وتسعى إلى تطبيقها من خلال عدم السماح بأي محتوى يشجع بأي شكل من الأشكال تحديات خطرة أو تلك التي قد تؤدي إلى حدوث أية إصابات. وتوضح "تيك توك" أنه يجري العمل على إزالة جميع المقاطع ذات المحتوى الذي لا يتماشى مع معايير السلامة والأمن. Advertisements

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