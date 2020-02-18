شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إلى هدفنا الأول 0.6670 ويضغط سلباً عليه، ليدعم التوقعات بتجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 0.6560، مع الإشارة إلى أننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.6754 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6650 والمقاومة 0.6720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط