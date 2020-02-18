شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الهابط ليبدأ اختبار الدعم المحوري 56.30، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى مطلوب لتعزيز التوقعات بمواصلة الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 54.65 ثم 53.20، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون مستوى 57.36.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط