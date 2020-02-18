شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط عملية كسر مستوى 51.80 ليتحرك دونه الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 50.00، مع الإشارة إلى أن التداول فوق 51.80 مجدداً قد يوقف الانخفاض ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط