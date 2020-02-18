شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات ضعيفة منذ الصباح، ويحافظ على ثباته فوق المقاومة المخترقة للقناة الهابطة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.60، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد