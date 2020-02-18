شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد الذي يدعم التوقعات بمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية التي تستهدف مستوى 1611.20 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1575.90.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1575.00 والمقاومة 1605.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد