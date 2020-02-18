شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 ويبدأ محاولات الارتفاع الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة كما هي دون تغيير لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 1.3150 كمحطة أولى، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.2990.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد