شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالزحف السلبي ليقترب من حاجز 1.0800، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0760، بينما يمثل الثبات دون 1.0860 شرط مهم لاستمراره، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي وتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 1.1050.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط