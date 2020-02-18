شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تُعلق إنتاج مادة "بوليمرات ألتم" بمصنعها بإسبانيا خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن عزمها تعليق إنتاج مادة بوليمرات ألتم™ في مصنعها بمدينة كارتاخينا الإسبانية خلال العام 2020 كجزء من تحسين عملياتها العالمية.

وأكدت، سابك، في بيان لموقع شوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بالحفاظ على قدرتها على تلبية احتياجات وخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين للمنتج المذكور أعلاه من خلال مصانعها الأخرى.

وقالت الشركة، إن هذا القرار ليس له تأثير مباشر على العمليات المتبقية الأخرى في مصانع كارتاخينا.

Advertisements

هذا وقدرت سابك المالي غير النقدي تبلغ حوالي 700 مليون ريال، والذي سينعكس في الربع الأول من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 0.72 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليار ريال في 2018