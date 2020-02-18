شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ثوب الأصيل" ترتفع 33% فصلياً وإدارتها نُوصي بتوزيعات نقدية بقيمة 37.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة ثوب الأصيل، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 33% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 14.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى نمو المبيعات بمعدل 39.61%، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب علي منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنويعها والتوسع في قاعدة العملاء وإضافة منتجات جديدة مع التطور في مبيعات المتجر الالكتروني.

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وارتفعت الإيرادات خلال الربع الرابع إلى 106.3 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 76.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 80.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 56.6 مليون ريال في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 41.6%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2019، بقيمة 37.5 مليون ريال، وبواقع 1.25 ريال للسهم، أو بما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 69.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 54.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 28.4%.