شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأرباح "التموين" وإدارتها تُوصي بتوزيعات نقدية بقيمة 114.8 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الأعمال لشركة الخطوط السعودية للتموين، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع طفيف بنسبة 1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 464 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 459 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 539 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 506 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى إرتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات وتكاليف الموظفين الواقعة تحت تكاليف الإيرادات.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019، بقيمة 114.8 مليون ريال، بما نسبته 14% من قيمة السهم الإسمية، وبواقع 1.4 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 142 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 142.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 362.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 383.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.