شكرا لقرائتكم خبر عن "موبايلي" تتحول للربحية وتُسجل 31 مليون ريال خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الأعمال لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 31 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 123 مليون ريال في العام 2018.

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وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 967 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 603 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في العام 2019 إلى تمكنها من رفع إيراداتها بنسبة 13.4% لتصل إلى 13,450 مليون ريال سعودي للعام 2019 مقارنة مع 11,865 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء، ونمو مبيعات البيانات، نمو مبيعات قطاع الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 156 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 203 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.