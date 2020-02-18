شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة قياسية بعدما خفضت"أبل" توقعات الأرباح بسبب فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلي عن مستوياتها القياسية المسجلة فى الجلسة السابقة ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، خاصة بعدما خفضت شركة أبل الأمريكية توقعات الأرباح خلال الربع الأول بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا فى الصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 432.50 نقطة ،بفضل إجراءات تحفيزية فى الصين ،و مكاسب قوية لقطاع البنوك والشركات المالية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليبتعد مستوياته القياسية المسجلة بالأمس ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.4% ، بفعل تجدد مخاوف تضرر الاقتصاد الصيني جراء تفشي فيروس كورونا فى أكبر بلد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

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خفضت شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا يوم الاثنين توقعات الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام ، وأعاذت ذلك إلى الاضطرابات فى الصين بسبب فيروس كورونا ،وضعف الطلب من السوق الصيني.

من ناحية أخرى ،انخفض سهم بنك HSBC بحوالي 6% ، بعدما أعلن أكبر بنك فى أوروبا ،عن انخفاض فى أرباح عام 2019 بنسبة 33% تقريبا قبل خصم الضرائب ، حقق البنك أرباح قدرها 13.35 مليار دولار أمريكي ،أسوأ كثيرا من التوقعات عند 19.83 مليار دولار أمريكي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.7% ،وتعود الأسواق الأمريكية للعمل اليوم بعد عطلة الأمس فى الولايات المتحدة احتفالا بيوم الرؤساء.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا .

وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.9 % ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 13,795.24 نقطة.