شكرا لقرائتكم خبر عن بتروفاك تفوز بعقود قيمتها 1.65 مليار دولار من أدنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مزود خدمات حقول النفط بتروفاك اليوم الثلاثاء، إن وحدته الإماراتية فازت بعقدين قيمتهما حوالي 1.65 مليار دولار من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وستقدم بتروفاك الإمارات أعمال الهندسة والإنشاءات لمشروع تطوير حقل دلما للغاز، وهو جزء من إمتياز غَشَا المحوري ضمن خطط أدنوك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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