شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعفى 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية لدعم المشتريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الصين إعفاء 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية، في أكبر إعفاء من الرسوم حتى الآن، حيث تسعى بكين لتنفيذ التزاماتها في اتفاق التجارة الأولي المبرم مع الولايات المتحدة.
ويأتي إعلان اليوم بعد سريان اتفاق المرحلة الأولي بين البلدين في الرابع عشر من فبراير وهذه هي الجولة الثالثة من الإعفاءات التي تمنحها الصين للسلع الأمريكية.
تعهدت الصين بزيادة مشتريات السلع والخدمات من الولايات المتحدة بواقع 200 مليار دولار علي مدى عامين في إطار الاتفاق، وألغت بالفعل بعض الرسوم الإضافية على واردات أمريكية بعد التوقيع.
ومن بين السلع التي شملتها الإعفاءات منتجات زراعية ومنتجات للطاقة مثل لحم الخنزير ولحوم الأبقار والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، والتي أُخضعت لرسوم إضافية في خضم تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين.
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