شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 2% بفعل تجدد مخاوف ضعف الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من2% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتبتعد عن مستوياتها العالية فى عدة أسابيع ، بفعل تجدد مخاوف الطلب فى الصين ، فى ظل استمرار المصافي الصينية فى خفض معدلات المعالجة ، بالإضافة إلى تأخر الرد الروسي على اقتراح تعميق تخفيضات تحالف "أوبك بلس" لدعم السوق فى مواجهة آثار فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 2% إلى مستوي 51.14$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.16$، وسجل أعلى مستوي عند 52.16$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.7% إلى مستوي 56.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 57.54$ ، وسجل أعلى مستوي عند 57.54$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 52.32$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 57.68$ للبرميل.

فى ظل القيود المفروضة على السفر والرحلات بسبب اندلاع وباء كورونا ، تراجعت بشدة مستويات الطلب المحلي واستهلاك الوقود فى الصين ، الأمر الذي دفع فى اتجاه استمرار مصافي التكرير الصينية فى خفض معدلات المعالجة والتشغيل.

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وفى نتيجة مباشرة لتفشي انتشار فيروس كورونا فى الصين ، تشير بعض التوقعات إلى انخفاض الطلب المحلي فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم بنحو 3.4 مليون برميل يوميا فى شباط /فبراير الجاري ، وبمتوسط 1.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من هذا العام.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ، إن الفيروس الصيني سوف يتسبب فى انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 435 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري ، فى أول انخفاض ربع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها أيضا للطلب على الخام فى 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا ، بعد تراجع الطلب الصيني بشدة، بسبب فرض قيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي.

وبخلاف مخاوف انخفاض الطلب الصيني ،يضغط على أسعار النفط أيضا ، تأخر روسيا فى الرد على اقتراح تحالف أوبك بلس بتعميق التخفيضات الحالية بنحو 600 ألف برميل يوميا لدعم السوق فى مواجهة آثار تفشي كورونا.

حيث يتلاشي التفاؤل حيال انعقاد اجتماع طارئ للتحالف العالمي خلال الشهر الجاري ، والاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي فى أوائل آذار/مارس المقبل ،والمحدد سابقا بهدف مراجعة سياسة الإنتاج ،وتقييم مدي تأثير خفض الإنتاج بحوالي 1.7 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من هذا العام فى تحقيق توازن أكثر فعالية بالسوق.