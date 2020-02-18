شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ طلبات الإعانة البريطانية للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش التغيير في طلبات الإعانة لشهر كانون الثاني /يناير مسجلة ارتفاعا بنحو 5.5 ألف ،فى ثاني تباطؤ شهري على التوالي ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 20.2 ألف ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت 14.9 ألف ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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