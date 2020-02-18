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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل البطالة في بريطانيا طبقا للتوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لثلاثة أشهر منتهية في كانون الأول/ديسمبر بمستوي 3.8 %، طبقا لتوقعات الخبراء معدل 3.9% ، طبقا للقراءة السابقة معدل 3.8% ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.
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