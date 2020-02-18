شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوعين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:26 مساءً, 18 فبراير 2020 م المناطق - الرياض ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوعين اليوم ، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 % إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير عند 1587.40 دولار.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1590 دولارا.

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