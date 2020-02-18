شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا تلجأ لحرق الإطارات المستعملة لتوليد الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أمرت الحكومة الكوبية بتشغيل مصنع للأسمنت عبر حرق الإطارات المستعملة لتوليد الطاقة، وسط أزمة وقود جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على "جزيرة الحرية"، وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء، أن مصنع "سيمنتوس سيينفويغوس" بوسط البلاد، سيتسلم مزيدا من إمدادات الإطارات المستعملة لحرقها، وذلك بأوامر من الرئيس ميجيل دياز كانيل.

وقال مسؤولون إنه يتم حرق من 130 إلى 150 إطارا يوميا لتشغيل مصنع الأسمنت، وهناك خطة لزيادة هذا الرقم إلى 400 إطار يوميا بهدف تقليل استهلاك الوقود بنسبة 5%.

وتعاني كوبا من نقص في الوقود منذ سبتمبر الماضي، عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على السفن التي تنقل النفط من فنزويلا إلى الجزيرة.