شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: فوجى أويل اليابانية تشترى خام مربان تحميل أبريل بخصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز إن فوجي أويل اليابانية للتكرير اشترت شحنتين من خام مربان أمس الاثنين، بخصم فوري بين دولار و1.10 دولار عن السعر الرسمي المعروض للتحميل في أبريل.

وأفادت المصادر اليوم أنه لم تتضح بعد تفاصيل عن البائع.

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وتسعى شركة التكرير أيضا لشراء شحنة من خام زاكوم العلوي من خلال عطاء آخر هذا الأسبوع.

تتعرض السوق الفورية لخامات الشرق الأوسط لضغوط الشهر الجاري مع تراجع الطلب بسبب تفش فيروس كورونا في الصين.