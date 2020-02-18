الأسهم الأوروبية تنخفض وتحذير أبل ينال من قطاع التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعدما نال تحذير من أبل بشأن الإيرادات من قطاع التكنولوجيا، بما يبرز تأثير تفشي فيروس كورونا على الطلب والإمدادات عالميا.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % بعدما أغلق على مستوى قياسي مرتفع أمس الاثنين إثر استحداث الصين إجراءات تحفيز جديدة لتخفيف الأثر الاقتصادي للفيروس.
لكن تحذير أبل من أنها لن تحقق توقعات المبيعات لربع السنة المنتهي في مارس بسبب الفيروس إلى جانب أنباء عن تعاف أقل من المتوقع بمصانع الشركة في الصين قوض التفاؤل سريعا.
ونزلت أسهم أبل المدرجة في فرانكفورت أكثر من 6% بينما فقد سهم اس.تي ميكرو-إلكترونيكس 4% وديالوج لأشباه الموصلات 4.9 %.
وهبط المؤشر داكس الألماني الغني بأسهم شركات التكنولوجيا 0.9 %، بينما فقد المؤشر الفرعي الأوروبي لقطاع التكنولوجيا 1.5 %.
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