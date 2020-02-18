الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على بيانات سوق العمل البريطاني

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ، والتي توفر أدلة هامة حول صحة الاقتصاد الملكي.
تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.2970$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3004$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3006$.
فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.3069$.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، حققت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" ارتفاعا بنسبة 1.3% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل بيانات الناتج المحلي الإيجابية للاقتصاد البريطاني سنويات خلال الربع الرابع /2019 ،وشهريا خلال كانون الأول/ديسمبر.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 99.24 نقطة ، عاكسا الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ، والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الملكي ، سلبية البيانات سوف توسع خسائر الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.
بحلول الساعة 09:30جرينتش يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر كانون الثاني/يناير المتوقع ارتفاع بنحو 20.2 ألف من ارتفاع بنحو 14.9 ألف فى كانون الأول/ديسمبر.
ويصدر أيضا معدل البطالة لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع نفس القراءة السابقة عند مستوي 3.8% ، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية فى كانون الأول/ديسمبر المتوقع ارتفاعا بنسبة 3.1% من ارتفاع بنسبة 3.2% بالقراءة السابقة.
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